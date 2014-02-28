5 причин не пити кави

Кава підвищує тиск і шкідлива для серця

З кавою радять бути обережним людям, які страждають на гіпертонію, - вона підвищує артеріальний тиск. Крім цього італійські дослідники виявили, що у людей з підвищеним тиском цей напій може викликати гіпертонію. Дві-три чашки кави, звичайно, не заподіють особливої шкоди, а ось пити її відрами не варто.

Кава викликає безсоння

Кава стимулює нервову систему. Проте тут треба бути дуже обережним, оскільки підвищена кількість кофеїну викликає нервозність і безсоння. Тому увечері краще обмежити себе в каві. Хоча є і такі люди, на яких напій діє краще снодійного.

Кава залишає наліт на зубах

Якщо ви відмітили, у кавоманів не дуже білі зуби. Какао-масла і важкі вуглеводи кави, а також цукор сприяють появі жовтого нальоту на зубах. Але жовтизна від кави неприємна тільки з естетичної точки зору - карієс або хвороби ясен напій не викликає.

Кава підвищує рівень холестерину

Кафестол (cafestol), який міститься в каві, значно підвищує рівень холестерину в крові. Більше всього цього кафестола в каві-еспресо, кави, приготованої в кавнику типу "French press" (французький прес), і "кави по-скандинавськи" (таку каву варять із зерен, обсмажених на натертій часником сковорідці). Голландські учені встановили, що вживання п`яти чашок кави по-французьки в день протягом чотирьох тижнів підвищує рівень холестерину в крові на 6-8%. До речі, в каві без кофеїну теж є кафестол.

Кава викликає залежність

Кофеїн - наркотик. Він діє на мозкові зони задоволення. Вегетососудинна система кавомана залежить від ароматного напою, а тому відмовляється повноцінно працювати без порції допінга. Людина, що підпала під вплив кави, без уранішньої чашки улюбленого напою відчуває себе пригніченою, не в силах чинити опір сонливості, має проблеми з тиском, часто страждає головними болями.