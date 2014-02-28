Корисні жири сприяють росту м'язів і зменшенню жирового прошарку

Лосось і волоські горіхи, багаті на поліненасичені жири, допомагають набрати м'язову масу і запобігти відкладенню жиру в ділянці талії і навколо внутрішніх органів. А ось перевага у бік насичених жирів дає приріст жирового прошарку, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Співробітники Університету Упсала довели це, провівши експеримент з 39 молодими людьми, які протягом тижня споживали по 750 додаткових калорій на день.

Метою вчених було збільшити вагу учасників на 3% від початкової ваги. 50% добровольців отримували додаткові калорії з поліненасичених жирів (соняшникової олії), а решта - з насичених жирів (пальмової олії). За показниками цукру, вуглеводів, жирів і білків раціон двох груп не відрізнявся. Відрізнявся тільки тип жирів.

Зміна стану тіла відстежувалася за допомогою МРТ. Також фіксувалася активність генів в черевному жирі до і після набору ваги. Отже, обидві групи набрали вагу приблизно однаково. Але у людей, що харчувалися насиченими жирами, більше жиру відкладається в печінці і черевній порожнині. Також у них було в цілому більше жирових відкладень. Ця група набирала в три рази менше м'язової маси у порівнянні з другою групою.

Група, яка споживала поліненасичені жири, рідше стикалася з діабетом і хворобами серця, бо у її членів було менше вісцерального жиру, що заважає нормальному обміну речовин. Зроблені висновки важливі не тільки для людей, що намагаються вести здоровий спосіб життя. Вони мають велике значення для осіб з метаболічним синдромом, літніх людей з меншою м'язовою масою.

До речі, насичені жири активували гени в жировій тканині, що посилювало відкладення жиру в черевній порожнині і втручалося в регулювання інсуліну. А ось поліненасичені жири, навпаки, активували інші гени, які зменшують відкладення жиру навколо внутрішніх органів і поліпшують метаболізм цукру.