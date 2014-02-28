Ревнощі визнали захворюванням

Італійські вчені з Університету Пізи виявили ділянку головного мозку людини, при впливі на яку будь-яка людина відчуває непереборне почуття ревнощів. Як уточнює Здоров'я, це було зроблено у ході експерименту, в якому брали участь пацієнти з шизофренією, алкоголізмом і хворобою Паркінсона - хворобами, які супроводжуються симптомами почуття ревнощів. «Якщо ревнощі є цілком природним почуттям для людини, ми звертаємо увагу на біохімічний дисбаланс в організмі, який може перетворити це почуття в небезпечну одержимість», - говорить керівник дослідження нейропсихіатр Донателл Марацці. За його словами, у своїх крайніх формах це провокує страшні наслідки, спонукає людину на самогубства чи вбивства.

Вивчається ділянка мозку - вентромедіальна префронтальна кора, яка керує такими почуттями, як співпереживання та вина, а також мозочкова мигдалина, що відповідає за стан страху та занепокоєння, а також ревнощі. На думку вчених, ревнощі є патологічною хворобою, також відомою як «синдром Отелло» (саме ревнощі змусила шекспірівського героя задушити свою дружину). Тяжкі форми хвороби передбачають обов'язкове звернення до лікаря, бо людина стає небезпечною не тільки для інших, але й для себе.