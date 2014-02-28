Діти, які часто змінюють школи, схильні до підвищеного ризику порушень психіки

Діти, які часто змінюють школи, схильні до підвищеного ризику появи звукових галюцинацій, стану марення і інших симптомів, пов'язаних з психозом підліткового віку, пишуть Подробности.

Так вважають фахівці з Медичної школи Уорвік в Англії.

"Експерти підрахували, що діти, які змінюють школи більше трьох разів, на 60% частіше стикаються з тривожними симптомами у віці 12 років, ніж їх однолітки, що не змінювали школи", - йдеться в повідомленні дослідників.

Вчені зробили такі висновки на основі спостережень за 14 тисячами вагітних жінок, а після пологів - за їх дітьми, протягом їх життя. У віці 12 років близько 6,5 тисячі дітей були опитані на предмет наявності симптомів психозу, таких як швидкоплинні галюцинації та марення.

З'ясувалося, що 5,6% з опитаних стикалися зі скороминущим маренням і галюцинаціями, а 8,1% мали схожі симптоми. У багатьох вони зникали, і в майбутньому психічні розлади, такі як шизофренія, не розвивалися.

Експерти вважають, що результати дослідження показують лише асоціативний зв'язок, а не причинно-наслідковий. Тим не менш, цілком можливо, відзначають вчені, що при зміні школи дитина відчуває себе вразливою і соціально неадаптованою.