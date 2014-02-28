Стрес робить запахи неприємними

Учені з'ясували: якщо людина раптом починає відчувати дивні запахи, вона може перебувати в стані тривожності. Це відбувається через те, що під впливом стресу змінюються схеми зв'язків у мозку, пише Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Так, запахи, зазвичай сприймаються нейтрально, стають неприємними. І чим сильніший стрес, тим значніші зміни.

Вен, професор Університету Вісконсін-Медісон, провела експеримент з 12 добровольцями, у яких викликали почуття тривожності, при цьому, скануючи їх мозок. Стрес робив нейтральні запахи в свідомості людей неприємними. А це ще більше посилювало стрес, що в теорії може штовхати до тривожних розладів та депресії.

У рамках експерименту проводилося спостереження за двома незалежними мозковими ланцюгами - один належить до обробки нюхової інформації, а другий - до обробки емоцій. І в стані тривожності ці дві мережі починають взаємодіяти, чого зазвичай не відбувається.