Чорний шоколад знижує ризик захворювань серця і судин

Вживання чорного шоколаду знижує ризик серцево-судинних захворювань, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі The FASEB Journal, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження серед 44 чоловіків, які страждають від надмірної ваги і які протягом місяця вживали по 70 г чорного шоколаду в день.

Зокрема, їм вдалося встановити, що шоколад допомагає відновити гнучкість артерій, запобігає утворенню тромбів.

Цього ефекту вдається досягти завдяки високому вмісту флавоноїдів в шоколаді.