Чорний шоколад знижує ризик захворювань серця і судин
13:15, 28 лютого 2014Зарубіжні новини
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Шоколад допомагає відновити гнучкість артерій, запобігає утворенню тромбів
Фото: УНІАН
Вживання чорного шоколаду знижує ризик серцево-судинних захворювань, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі The FASEB Journal, пише Газета.ру.
До такого висновку вони прийшли, провівши дослідження серед 44 чоловіків, які страждають від надмірної ваги і які протягом місяця вживали по 70 г чорного шоколаду в день.
Зокрема, їм вдалося встановити, що шоколад допомагає відновити гнучкість артерій, запобігає утворенню тромбів.
Цього ефекту вдається досягти завдяки високому вмісту флавоноїдів в шоколаді.
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