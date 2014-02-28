У Сирії від "свинячого грипу" померли 19 осіб

Міністерство охорони здоров'я Сирії повідомило про 19 смертельних випадках, викликаних захворюванням на пандемічний грип штаму A (H1N1). Всього небезпечна вірусна інфекція виявлена у 59 осіб, більшість із них страждають на хронічні хвороби, пише ИТАР-ТАСС.

Виступаючи на прес-конференції в Дамаску, міністр охорони здоров'я Саад Ан-Найеф вказав, що спалах пандемії так званого "свинячого грипу" зафіксовано головним чином у центральній провінції Хама (220 км на північ від Дамаска). "Ми приймаємо профілактичні заходи проти його поширення у всіх провінціях. Нам вдалося забезпечити отримання препаратів для боротьби з цією інфекцією", - підкреслив він.

"Сигнали про зростаючу кількість інфікованих з симптомами грипу A (H1N1) отримані з декількох країн. Але Сирія перебуває в особливих умовах, тут триває конфлікт, і багато сімей покинули свої будинки, ставши біженцями, вони не в змозі підтримувати необхідної гігієни", - зазначила представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Дамаску Елізабет Хофф. За її словами, по лінії ООН сирійським владі надається екстрена підтримка і надаються вакцини для щеплень, які розподіляються по всіх регіонах.

Епідеміолог Куназ Аш-Шейх повідомила, що 60% від числа потерпілих є жінками у віковій групі від 15 до 50 років. У них ослаблені здоров'я і імунна система організму.