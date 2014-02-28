Євросоюз посилює норми щодо тютюнової продукції

Мета чиновників скоротити кількість курців до 2,4 мільйона, пише Меддэйли. Європарламент прийняв нові правила. Зокрема, тепер попереджувальні написи повинні займати більшу частину на пачці, і з обох сторін (65%). Також буде введено заборону на ментолові, фруктові, ванільні цигарки та інші сигарети зі смаком.

Вводиться заборона на вузькі "дамські" пачки. Кожна пачка повинна бути розрахована мінімум на 20 сигарет, щоб помістилися всі попередження. Упаковки з тютюном для виготовлення самокруток також повинні мати попередження. Потрібно відмовитися від усіх рекламних ходів на кшталт заяв, що цей продукт безпечніше інших. Встановлюється максимальний граничний вміст нікотину для електронних сигарет. Розгортається масштабна мережа стеження, щоб виключити нелегальну торгівлю сигаретами.

Чиновники сподіваються підписати нові директиви в березні, а впровадити їх у практику в травні. Держави-члени ЄС матимуть два роки на зміни законодавства. З допомогою подібних нововведень експерти очікують зниження обсягів споживання тютюну на 2% в найближчі п'ять років. Також вони сподіваються скоротити число нових курців, у тому числі серед дітей і підлітків. Не виключено, що в ЄС затвердять стандартні упаковки сигарет без вказівки марки і виробника.