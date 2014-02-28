У крові здорових людей знайшли «біомаркери смерті»

Опис методики ідентифікації таких «біомаркерів смерті», впровадження якої в широку клінічну практику може допомогти виявленню серед здорових людей тих, хто входить в групу ризику, опубліковано в журналі PLOS Medicine.

Автори за допомогою методу ядерної магнітно-резонансної спектроскопії провели скринінг зразків крові понад 17 тисяч здорових жителів Естонії та Фінляндії на 106 різних біомолекул. В результаті було виявлено чотири біомаркери - альбумін, альфа-1-кислий глікопротеїн, цитрат і розмір часток ліпротеїну дуже низької щільності. Всі ці молекули присутні в крові людини, але критичним виявився рівень їх концентрації.

Виявлені біомаркери, як було встановлено, дають можливість визначити зовні здорових індивідуумів, у яких ймовірність померти в найближчі п'ять років від дуже широкого спектру хвороб, таких як серцево-судинні захворювання, рак або інші несудинні захворювання, дуже висока. При цьому результати були отримані поза таких чинників ризику, як вік, шкідливі звички, ожиріння, високий рівень холестерину в крові, підвищений артеріальний тиск.

Наступним кроком дослідників стане виявлення чинників, що зв'язують всі чотири біомаркери між собою.

medportal.ru