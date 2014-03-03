Настрій залежить від щоденного раціону

Емоційне переїдання знайоме багатьом. Воно характеризується тим, що людина буквально накидається на шкідливі продукти, щоб заспокоїти хворі нерви. Університет Делавера підкреслює: є спосіб впоратися з цією нездоровою харчовою поведінкою, пише Meddaily.ru з посиланням на Zee News.

Багато людей, перебуваючи в поганому настрої, вибирають шкідливі продукти, а коли в гарному - корисні. З точки зору еволюції, така закономірність пояснюється, а лабораторні експерименти це підтверджують. В цілому можна стверджувати, що харчове поведінка безпосередньо залежить від стрибків настрою. І, поліпшивши настрій, у людини з'являється можливість скинути вагу, сівши на дієту.

При цьому люди частіше роблять вибір на користь корисних продуктів, якщо думають про майбутні можливості. А ось люди, що перебувають у поганому настрої і фокусуються на поточному чуттєвому досвіді й смаку, який вони безпосередньо відчували, вибирають шкідливі продукти.