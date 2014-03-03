Настрій залежить від щоденного раціону
Емоційне переїдання знайоме багатьом. Воно характеризується тим, що людина буквально накидається на шкідливі продукти, щоб заспокоїти хворі нерви
Емоційне переїдання знайоме багатьом. Воно характеризується тим, що людина буквально накидається на шкідливі продукти, щоб заспокоїти хворі нерви. Університет Делавера підкреслює: є спосіб впоратися з цією нездоровою харчовою поведінкою, пише Meddaily.ru з посиланням на Zee News.
Багато людей, перебуваючи в поганому настрої, вибирають шкідливі продукти, а коли в гарному - корисні. З точки зору еволюції, така закономірність пояснюється, а лабораторні експерименти це підтверджують. В цілому можна стверджувати, що харчове поведінка безпосередньо залежить від стрибків настрою. І, поліпшивши настрій, у людини з'являється можливість скинути вагу, сівши на дієту.
При цьому люди частіше роблять вибір на користь корисних продуктів, якщо думають про майбутні можливості. А ось люди, що перебувають у поганому настрої і фокусуються на поточному чуттєвому досвіді й смаку, який вони безпосередньо відчували, вибирають шкідливі продукти.