Вологі серветки для дітей викликають гострі алергічні реакції

Дерматологи попереджають: дитячі серветки викликають проблеми зі шкірою. Як зазначає The Sydney Morning Herald, доктор Розмарі Ніксон вважає, що серветки просочують антибактеріальної рідиною, яка провокує дерматит. У ній міститься консервант метілізотіазолінон.

Згідно зі статистикою з двох австралійських клінік, він викликав 11,3% шкірних реакцій, зафіксованих у 353 пацієнтів в минулому році, 8,4% реакцій - 2012 і 3,5% реакцій - в 2011 році. В цілому, можна сказати, число алергічних реакцій збільшується. Реакція у вигляді червоної висипки проявлялася протягом 48 годин після контакту. Причина, можливо, полягає в тому, що консерванту занадто багато або він занадто довго залишається на шкірі. Також сполука небезпечна, якщо шкіра пошкоджена. Так їй легше проникнути вглиб.

Випадки реакцій на сполуку зареєстровані в усьому світі. Крім дитячих серветок, небезпечний компонент можна знайти в косметичних продуктах, дезодорантах, шампуні, кондиціонерах, сонцезахисних засобах і зволожуючих продуктах. В оборот його ввели з початку 2000-х років. Багато дорослих не припускають, що саме серветки містять алерген. А висип у дітей часто пов'язують з використанням підгузника.

meddaily.ru