Спорт омолоджує на молекулярному рівні?

У 2012 році вчені виявили новий гормон - ірізин. Він виробляється при фізичному навантаженні, та стимулює жирові клітини спалювати енергію. З цим гормоном пов'язані великі надії в галузі розробки ліків для схуднення, пише Здоров'я.

Нове відкриття показує, що гормон може допомогти не тільки стати стрункішим, але і помолодіти. У 2014 році група вчених під керівництвом Джеймса Брауна довела існування прямого зв'язку між рівнем ірізину в крові і біологічним маркером старіння клітин - довжиною тіломірів, кінцевих ділянок ДНК. Тіломіри коротшають при кожному діленні клітини і служать надійним індикатором біологічного віку людини.

У ході дослідження, проведеного на здорових добровольцях, виявилося, що рівень «гормону спорту» чітко корелює з довжиною тіломірів. Чим більше людина тренує м'язи - тим вищий в крові середній рівень ірізину. І одночасно з цим тіломіри помітно довші, ніж у людей з меншим рівнем ірізину.

Відкриття продемонструвало прямий зв'язок між активним і здоровим способом життя повільним старінням на клітинному рівні.