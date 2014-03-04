Шум літаків завдає шкоди здоров'ю людини

Якщо над вашим домом пролягає авіатрасу і живете ви в цьому місці більш як 20 років, то у вас підвищений ризик хвороб серця та інсульту. Причина в нічному шумі від літаків, передає Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph. З кожними 10 децибелами нічного шуму ризик збільшується на 25 відсотків. Зате немає жодного зв'язку між шумом вдень і проблемами зі здоров'ям.

Можливо, тут важливу роль відіграє порушення сну або стрес, викликаний зниженням якості сну. При цьому шум від автомобільних доріг вже раніше пов'язували з аналогічним збільшенням ризику хвороб серця та інсульту у людей, що живуть в густонаселених районах. Але в даному випадку велику небезпеку становить все ж забруднення повітря.

Про це попереджає Королівський коледж Лондона. Його співробітники перевірили 4712 людей, які проживають поряд з аеропортами в шести європейських країнах протягом мінімум п'яти років. В цілому ризик не був особливо підвищений у порівнянні з середніми показниками. Однак він зростав, коли мова заходила про людей, що страждали від шуму від літаків ночами, щонайменше, 20 років. Є дані про те, що подібний шум підвищує тиск навіть у людей, що міцно спали вночі.