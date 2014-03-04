Американські вчені встановили, чому хлопчики частіше страждають від аутизму, затримки інтелекту і синдрому гіперактивності з порушенням уваги, повідомляється в статті, опублікованій в науковому журналі American Journal of Human Genetics, повідомляє Газета.ру.

Вони з'ясували, чому при своєму розвитку жіночий мозок виявляється більш захищеним від всіляких порушень. Це відмінності між чоловіками і жінками на молекулярному рівні. Для цього вченим довелося проаналізувати генетичний масив даних, отриманий від 16 тис. осіб з різними розладами розвитку мозку.

Виявилося, що у жінок, які страждають від аутизму, в більшій кількості зустрічаються варіації числа копій генів, випадіння, подвоєння та інші хромосомні перебудови. Вчені припустили, що для розвитку одних і тих же розладів у жіночому мозку має відбутися набагато більше патологічних мутацій. З меншою кількістю жіночий мозок справляється краще, ніж чоловічий, тому що в ньому зміни не носять незворотного характеру.