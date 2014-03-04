Рівень інтелекту людини залежить від її росту

Університет Единбургу виступив з несподіваною заявою: люди з маленьким ростом частіше мають знижені показники IQ у порівнянні з високими людьми. Вчені виявили гени, що впливають і на зріст, і на інтелектуальний розвиток, передає Meddaily.ru з посиланням на The Indian Express.

Висновки були зроблені після дослідження тисяч людей. Рівень їх інтелекту допомогли визначити тести на мовні здібності, швидкість реакції та здатність згадувати інформацію. Перевіряли і ДНК-маркери приблизно 6800 людей, ніяк не пов'язаних один з одним.

Виявилося, що в 70% випадків зв'язок росту і IQ можна було пояснити саме генами. У решти 30% випадків справа у зовнішніх факторах. Знання генетичних підстав такого зв'язку допоможе передбачити можливий розвиток проблем зі здоров'ям у людини.

До речі, раніше фахівці виявили зв'язок росту людини і ризику розвитку хвороб серця. Відомо: концентрація кальцію в коронарних артеріях може свідчити про те, наскільки забиті судини, які живлять серце кров'ю.

І високі люди зазвичай мають менше відкладень кальцію. Тобто у них знижений ризик ішемічної хвороби серця. Якщо порівнювати одну чверть найвищих людей з однією чвертю найнижчих, чиї дані аналізували вчені, то ризик скупчення відкладень міг бути нижчим на 30% саме у перших. Що важливо, це працювало щодо представників обох статей.