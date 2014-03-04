Сни розкажуть про психічне здоров'я людини

Регулярні нічні кошмари можуть свідчити про психічний розлад, попереджають експерти Університету Варвіка. Це особливо важливо для дітей. Відомо: у більшості дітей бувають кошмари. Хвилюватися варто лише в тому випадку, якщо кошмари постійні, дитина кричить і махає руками уві сні, передає Meddaily.ru з посиланням на BBC.

Фахівці спостерігали за 6800 дітьми, аж до 12-го дня народження. Батьків опитували щодо проблем зі сном у дитини, а в кінці дослідження дітей перевірили на наявність психічних розладів (шукалися симптоми на зразок галюцинацій, марення, віри в те, що їх думки хтось контролює).

Висновок однозначний: у 37% випадків дитину мучили кошмари протягом декількох років. В цілому у кожної десятої дитини трапляються нічні кошмари, переважно в 3-7 років. Але саме діти, яким снилися кошмари в 12 років, в 3,5 рази частіше стикалися з психічними проблемами, а при наявності регулярних кошмарів ризик майже подвоюється.

Вчені пояснюють це двома теоріями. Перша каже: знущання або інші травматичні події в дитинстві викликають і психоз, і проблеми зі сном. Друга говорить про те, що у деяких дітей мозок організований по-особливому. Він насилу розрізняє реальне і нереальне, сон і неспання. І лікування проблем зі сном не врятує від психічних відхилень. Навпаки, кошмари слід розцінювати як тривожних сигналів.