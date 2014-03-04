Сни розкажуть про психічне здоров'я людини
Регулярні нічні кошмари можуть свідчити про психічний розлад, попереджають експерти Університету Варвіка
Регулярні нічні кошмари можуть свідчити про психічний розлад, попереджають експерти Університету Варвіка. Це особливо важливо для дітей. Відомо: у більшості дітей бувають кошмари. Хвилюватися варто лише в тому випадку, якщо кошмари постійні, дитина кричить і махає руками уві сні, передає Meddaily.ru з посиланням на BBC.
Фахівці спостерігали за 6800 дітьми, аж до 12-го дня народження. Батьків опитували щодо проблем зі сном у дитини, а в кінці дослідження дітей перевірили на наявність психічних розладів (шукалися симптоми на зразок галюцинацій, марення, віри в те, що їх думки хтось контролює).
Висновок однозначний: у 37% випадків дитину мучили кошмари протягом декількох років. В цілому у кожної десятої дитини трапляються нічні кошмари, переважно в 3-7 років. Але саме діти, яким снилися кошмари в 12 років, в 3,5 рази частіше стикалися з психічними проблемами, а при наявності регулярних кошмарів ризик майже подвоюється.
Вчені пояснюють це двома теоріями. Перша каже: знущання або інші травматичні події в дитинстві викликають і психоз, і проблеми зі сном. Друга говорить про те, що у деяких дітей мозок організований по-особливому. Він насилу розрізняє реальне і нереальне, сон і неспання. І лікування проблем зі сном не врятує від психічних відхилень. Навпаки, кошмари слід розцінювати як тривожних сигналів.