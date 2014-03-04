Бактерії можна розпізнати на смак

Вчені виявили, що рецептори гіркого смаку язика людини можуть передавати інформацію про шкідливі мікроорганізми. Після цього включається перша лінія захисту імунної системи - зростає синтез антимікробних компонентів слизу ротової порожнини.

Слизові оболонки дуже важливі для імунної системи. Саме тут інфекція найчастіше проникає в організм, і тому до складу слизу входять речовини, що руйнують клітини бактерій - антимікробні пептиди. Деякі фактори можуть посилити або зменшити вироблення цього природнього захисту, пише Здоров'я.

Дослідники Медичної Школи імені Перельмана в Пенсільванії, США, з'ясували, що рецептори гіркого смаку язика чутливі до надмірного росту бактерій. У цій ситуації вони запускають вироблення додаткових антимікробних пептидів для боротьби із зайвими і шкідливими мікроорганізмами.

До того ж з'ясувалося, що рецептори солодкого смаку діють з точністю до навпаки: їх активація знижує синтез антимікробних пептидів. Можливо, це причина поганого стану порожнини рота при діабеті: при постійно високому рівні глюкози блокується вироблення антимікробних пептидів, і в порожнині рота розростаються колонії бактерій. Дослідники припускають, що можна буде розробити такі блокатори рецепторів солодкого, які дозволять стабілізувати бактеріальну мікрофлору порожнини рота, в тому числі, і при важких захворюваннях.

Виходить, постійне вживання солодкого стимулює ріст бактерій в роті не тільки тому, що цукор поживний для росту мікробів, але додатково солодкий смак блокує імунний захист проти бактерій.