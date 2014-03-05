Тваринний білок смертельно небезпечний для людей середнього віку

Споживання м'яса і сиру у великих обсягах в середньому віці настільки ж небезпечне, що і куріння, встановили медики Університету Південної Каліфорнії. Як передає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail, люди старше 50 років, які активно споживають білок, майже в два рази частіше вмирають передчасно. Також ризик смерті внаслідок раку було підвищено більш ніж в 4 рази. А це можна порівняти зі статистикою куріння. Причина в тому, що білок підживлює пухлини і прискорює процес старіння клітин.

На думку вчених, людям слід скоротити кількість продуктів тваринного походження в раціоні, переключившись на рибу, боби і сочевицю. Так, при вазі 57 кілограмів людина повинна споживати не більше 45-50 грамів білка в день. Експерти радять людям середнього віку споживати по 0,36 грама білка на 450 грамів власної ваги. В бургері приблизно 30 грамів, в скибочці бекону - 3 грама, а в бифштексе - 70 грамів.

Правда, для осіб похилого віку, білок, навпаки, корисний. Якщо людині було 66 років, а її раціон складався переважно з білка, вона на 28% рідше вмирала за час проведення дослідження. Фахівці спостерігали приблизно за групою 6400 чоловік протягом 18 років. У людей з великими обсягами споживання білка ризик смерті від раку підвищувався в три рази. Нерідко люди вмирали і від діабету. А ось білок з рослинних продуктів, навпаки, був корисний.