Вчені визнали акупунктуру

Наукова спільнота завжди скептично ставилося до голковколювання. Більшість фахівців вважають, що випадки лікування обумовлені в першу чергу ефектом плацебо. Але останнім часом поступово накопичуються дані про те, що вплив голок дійсно може змінювати біохімічні процеси в організмі, маючи ряд доброчинних ефектів, наприклад, знижуючи запалення, пише Здоров'я.

Журнал Nature Medicine опублікував наприкінці лютого дослідження, в якому частково пояснений ефект електроакупунктури. На відміну від традиційного голковколювання, поширена в XX столітті в китайській медицині електроакупунктура, або електропунктура - це вплив слабкого електричного струму на традиційні для акупунктури точки на тілі.

У статті описані ефекти електропунктури на хворих сепсисом мишей. Сепсис - найчастіша причина смерті пацієнтів у лікарнях. Надмірна імунна реакція на бактеріальне зараження крові, цей стан постійно забирає багато життів. Стійкі до антибіотиків госпітальні інфекції особливо часто призводять до розвитку сепсису.

Вченим вже було відомо, що один з великих черепномозкових нервів - блукаючий нерв - запускає в тілі процеси, які зменшать запалення при сепсисі. Електричний струм, поданий на нерв, який повністю імітує передачу сигналу від мозку по нерву. Тому дослідники Університету University вирішили перевірити ефект впливу електричного струму на інші нерви.

На мишей впливали электропунктурою - невеликий, ледь відчутний електричний струм подавали на периферичні нерви. Сепсис розвивався гостро: без лікування жодна миша не пережила наступний тиждень. А ось серед мишей, яких лікували электропунктурою, половина вижила.