Лють може призвести до серцевого нападу
10:46, 05 березня 2014Зарубіжні новини
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Цей ефект накопичується - чим частіше людина вдається до люті, тим вищий ризик
Фото: Shutterstock
Дослідники в США прийшли до висновку, що втрата самовладання може в значній мірі збільшити ризик серцевого нападу або інсульту, пишуть Подробиці.
Команда Гарвардської школи громадської охорони здоров'я виявила, що протягом двох годин після нападу люті шанс отримати серцевий напад збільшується в п'ять разів, а можливість заробити інсульт - у три.
Результати дослідження, проведеного на основі даних тисяч пацієнтів, говорять про те, що цей ефект накопичується - чим частіше людина приходить до люті, тим вищий ризик.
Дослідники відзначають, що психологічне лікування - заспокоєння людини для запобігання нападів - може бути ефективним поряд з ліками.
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