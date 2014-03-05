Лють може призвести до серцевого нападу

Дослідники в США прийшли до висновку, що втрата самовладання може в значній мірі збільшити ризик серцевого нападу або інсульту, пишуть Подробиці.

Команда Гарвардської школи громадської охорони здоров'я виявила, що протягом двох годин після нападу люті шанс отримати серцевий напад збільшується в п'ять разів, а можливість заробити інсульт - у три.

Результати дослідження, проведеного на основі даних тисяч пацієнтів, говорять про те, що цей ефект накопичується - чим частіше людина приходить до люті, тим вищий ризик.

Дослідники відзначають, що психологічне лікування - заспокоєння людини для запобігання нападів - може бути ефективним поряд з ліками.