Судини захистили від тромбів в ділянці імплантату

Американські вчені розробили спеціальне ультратонке покриття для імплантованих біомедичних пристроїв, яке запобігає виникненню тромбів в судинах. Результати роботи були опубліковані в журналі Nature Communications, пише Медпортал.

Коли за медичними вказівками імплантується в організм будь-який пристрій (наприклад, катетер, судинний протез або штучний серцевий клапан), оксид азоту, що природним чином циркулює по судинах і перешкоджає утворенню тромбів, перестає надходити в такі ділянки, і тоді у них починається процес тромбоутворення.

Деякі дослідники намагалися вирішити цю проблему імплантуванням пристрою, який поступово вивільняє окис азоту, однак його ресурс обмежений.

Молекулярна модель створеного ультратонкого покриття для імплантованих пристроїв.

Замість цього група вчених з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі і Мічиганського університету створили спеціальне ультратонкі покриття для імплантованих пристроїв, яке діє як хімічний каталізатор, що викликає утворення антитромботичних молекул з речовин, що вже знаходяться в крові.

Матеріал цього покриття складається із графена - графіту з товщиною шару всього в один атом, який містить два компоненти - гемін і фермент глюкозооксидаза. Обидві речовини працюють синергічно. За словами вчених, це може стати ефективним і економічно вигідним рішенням проблеми.

Як відзначають автори розробки, модифіковане графеновое покриття може знайти застосування при створенні широкого діапазону імплантованих біомедичних пристроїв.