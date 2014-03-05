Жінки, які пили гормональні контрацептиви, на 35% частіше стикаються зі склерозом

Медики досі не знають, що саме викликає розсіяний склероз. Наприклад, Джордж Корреле з Інституту неврологічних досліджень Рауля Каррери вважає: однією з причин розвитку може бути ожиріння. Вчений досліджував Індекс маси тіла, концентрацію лептину, інтерлейкінів та інших маркерів активності обміну речовин і імунних реакцій у 420 осіб, пише Meddaily.ru.

50% з них страждали на розсіяний склероз. При цьому, якщо ожиріння фіксувалося у віці 20 років, ризик склерозу підвищувався в два рази. Мабуть, обмін речовин пов'язаний з активацією імунної системи за допомогою лептину.

Також нещодавно співробітники Kaiser Permanente Southern California довели на прикладі 305 осіб, що жінки, які пили гормональні контрацептиви, на 35% частіше стикалися зі склерозом. Якщо ж жінка припиняла прийом не пізніше 1 місяця до появи симптомів розсіяного склерозу, ризик зростав до 50%. Не виключено, що поширеність контрацептивів стоїть за зростанням числа жінок, хворих на склероз.

Нагадаємо: дане захворювання характеризується ураженнями центральної нервової системи. Як правило, воно починає розвиватися в 20-40 років з м'язової слабкості, порушень координації і рівноваги.