Металеві імплантанти при хірургії переломів можна замінити шовковими
Відповідний спосіб був запропонований після того, як вченим вдалося отримати з коконів тутового шовкопряда білок чистого шовку
Металеві імплантанти, використовувані при операціях і необхідні для зрощення зламаних кісток, можна замінити шовковими, вважають американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Nature Communications, пише Газета.ру.
Відповідний спосіб був запропонований після того, як вченим вдалося отримати з коконів тутового шовкопряда білок чистого шовку.
На його основі можна створювати пластини і гвинти, які нічим не поступаються металевим. Причому є суттєва різниця: зроблені з металу імплантанти необхідно витягувати, а шовкові - протягом деякого часу розсмоктуються в організмі без будь-яких додаткових маніпуляцій.
Таким чином, створення імплантатів на основі органічних полімерів дозволить уникнути безлічі проблем і полегшити життя пацієнтам.