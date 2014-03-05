Металеві імплантанти при хірургії переломів можна замінити шовковими

Металеві імплантанти, використовувані при операціях і необхідні для зрощення зламаних кісток, можна замінити шовковими, вважають американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі Nature Communications, пише Газета.ру.

Відповідний спосіб був запропонований після того, як вченим вдалося отримати з коконів тутового шовкопряда білок чистого шовку.

На його основі можна створювати пластини і гвинти, які нічим не поступаються металевим. Причому є суттєва різниця: зроблені з металу імплантанти необхідно витягувати, а шовкові - протягом деякого часу розсмоктуються в організмі без будь-яких додаткових маніпуляцій.

Таким чином, створення імплантатів на основі органічних полімерів дозволить уникнути безлічі проблем і полегшити життя пацієнтам.