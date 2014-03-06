Дезінфікуючі гелі для рук не захищають від патогенів

Супербактерія Clostridium difficile може загрожувати пацієнтам лікарень, оскільки спиртові дезінфікуючі гелі, використовувані медичним персоналом, не вбивають патоген, пише Meddaily.ru з посиланням на The Herald. Clostridium difficile в 2-4 рази більше поширені, ніж метицилін-стійкий золотавий стафілокок.

Патоген Clostridium difficile продукує токсини, що провокують запалення кишечника, діарею і іноді навіть смерть. Як показало дослідження, багато хто помилково вважають, що гелеві засоби для дезінфекції рук знищують патоген. Експерти закликають в обов'язковому порядку мити руки з милом, щоб запобігти поширенню інфекції. До 30% пацієнтів, у яких діагностовано інфекція Clostridium difficile, помирають протягом 30 днів.

До речі, раніше цей же патоген досліджували співробітники одного французького госпіталю. Спори Clostridium difficile знайшли на руках 24% співробітників госпіталю, що мали справу з людьми, зараженими бактерією. Притому, обробка рук спиртовмісними засобами, милом і водою не спрацьовувала. Не захищали від зараження і рукавички.

В особливій небезпеці знаходяться особи, які проходять антибіотичну терапію, і літні люди, в принципі. Що стосується працівників, то найчастіше заражаються фахівці, вимушені мити пацієнтів після мимовільної дефекації, змінюють брудні простирадла, проводять колоноскопію або подібні дослідження. Ризик безпосередньо залежить від тривалості контакту. Як правило, заражається молодший медичний персонал (42%), терапевти (23%) та медсестри (19%).