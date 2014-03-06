Розумна дружина - запорука здоров'я її чоловіка

Якщо у дружини високий рівень інтелекту, чоловікові гарантовані міцне здоров'я і довгі роки життя.

Шведські вчені вважають, що розумні жінки, як правило, підковані в напрямах, які можуть впливати на здоров'я всієї сім'ї: вони знають, як правильно харчуватися, вести побут, лікувати хворих дітей і чоловіка. Розумні жінки, на думку шведських професорів, ведуть здоровий спосіб життя і займаються спортом, пише Здоровье.

Експерти проаналізували 1,5 млн анкет чоловіків і жінок і з'ясували, що рівень освіти представниць слабкої статі впливає на тривалість життя чоловіків більше, ніж їх власний. Не менше значення має спілкування подружжя: підтримка, загальні інтереси.

У щасливих у шлюбі чоловіків все гаразд не тільки з фізичним здоров'ям, але і з психічним станом. За даними американських дослідників, вони рідше схильні до депресій, стресів і суїциду, рідше залежні від алкоголю і наркотиків, у них все в порядку з соціалізацією.