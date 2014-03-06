Винайшли антидепресант пришвидшеної дії

Найближчим часом на ринку може з'явитися новий антидепресант. Як повідомляє Meddaily.ru, препарат отримав від американських чиновників право на прискорений розгляд заявки на схвалення. На сьогодні доступні дані фази IIa клінічних досліджень.

Повідомляється, що випробування проводилися на групі пацієнтів з депресією і зниженою відповіддю на звичайні антидепресанти. З'ясувалося: новий препарат в їх випадку добре працював. Що важливо, позитивний ефект фіксувався в першу добу після прийому засобу. Зберігався він у середньому протягом тижня. Побічні ефекти були слабкими або помірними. В цілому їх можна було порівняти з ефектами плацебо-групи.

В даний момент проводиться фаза IIb (друга частина). Вона присвячена тому, як препарат буде діяти після багаторазового прийому. У першій половині поточного року вчені представлять результати досліджень. GLYX-13 впливає на рецептори до N-метил-D-аспартату, розташовані на клітинах головного мозку. Вони важливі для процесу навчання і запам'ятовування інформації.