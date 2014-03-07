Вчені створили ліки, що уповільнюють старіння

За заявою американських вчених, вони знайшли нові ліки, які запобігають процесу старіння. Це відкриття було зроблене вченими в результаті дослідження, під час якого проводилися експерименти на лабораторних щурах. Отриманий препарат може бути синтезований для людського організму.

Під час експерименту вчені відкрили протеїн SIRT1, який уповільнює процес старіння організму. Наприклад, старіння в організмі щурів вдалося зменшити майже на 10 %. За словами вчених, протеїн SIRT1 можна також використовувати для лікування діабету, зниження холестерину в організмі, збільшення тонусу основних м'язів і поліпшення координації.

В даний час новий препарат від старіння пройшов випробування тільки на щурах, і що важливо, не були виявлені побічні ефекти. Вчені сподіваються, що протеїн SIRT1 знайде застосування в омолодженні людського організму.

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