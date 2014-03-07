Нестриманим людям загрожує інфаркт

За оцінками дослідників, у людей з запальною вдачею підвищується ризик інсульту або інфаркту, пише ВВС.

Вчені зі школи громадського здоров'я Гарвардського університету ідентифікували небезпечний двогодинний період після спалаху гніву, протягом якого у людей підвищується ризик інфаркту.

За їх словами, для того, щоб повністю зрозуміти зв'язок між нападом гніву та інфарктом, необхідні додаткові дослідження, спрямовані на вивчення стратегій, що полегшують стрес.

У науковій роботі, опублікованій в медичному журналі European Heart Journal, зазначається, що до основної категорії ризику належать люди, які раніше вже мали серцево-судинні захворювання. За даними дев'яти досліджень, в яких брали участь тисячі людей, протягом двох годин після спалаху гніву ризик інфаркту зростає вп'ятеро, а ризик інсульту - у три рази.

За оцінками дослідників, ймовірність отримання інфаркту після одного спалаху гніву на рівні населення досить низька. Серед 10 тисяч людей з низьким ризиком серцево-судинних захворювань, які приблизно раз на місяць приходять в стан роздратування, можливий один додатковий інфаркт в рік. Серед 10 тисяч людей, у яких виявлений високий ризик серцево-судинних захворювань, можливість отримання інфаркту підвищується в чотири рази. Але ризик інфаркту - сумарний. Це означає, що у людей з запальною вдачею ймовірність розвитку інфаркту значно вища.

За прогнозами керівника дослідницької групи доктора Елізабет Мостофскі та її колег, п'ять спалахів гніву в день можуть призвести до 158 додатковим інфарктів на 10 тисяч осіб з низьким ризиком серцево-судинних захворювань в рік і до 657 додатковим інфарктів серед людей з високим ризиком серцево-судинних захворювань.

Досі незрозуміло, чому саме спалахи гніву небезпечні. Експерти відзначають, що гнів не обов'язково викликає проблеми серцево-судинної системи. Однак вони стверджують, що хронічний стрес може сприяти розвитку інфаркту - частково через те, що стрес провокує підвищення тиску, частково із-за того, що люди намагаються впоратися зі стресом небезпечним для здоров'я чином - з допомогою алкоголю або сигарет. У зв'язку з цим пропонується вивчення стратегій, що полегшують стрес, таких, наприклад, як йога.

"Якщо вам здається, що рівень вашого стресу надмірно високий чи ви часто відчуваєте спалахи гніву, то вам слід поговорити з лікарем", - радить Доріан Меддок.