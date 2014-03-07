Генна терапія - проти ВІЛ-інфекції

Це допомогло хворим протистояти вірусу, пише Меддэйли. За словами фахівців, генетичні зміни - безпечний і ефективний підхід. У перспективі він позбавить необхідності постійно приймати ліки, що стримують вірус. Відомо: існує 1% людей, які мають дві копії гена-захисника від ВІЛ.

Тому генетики шукають способи трансформувати геном, згідно даної генетичної особливості. Зазвичай ВІЛ вражає клітини крові через поверхневий білок CCR5. Каліфорнійська компанія Sangamo BioSciences Inc. виробляє сполуку, здатну "відключити" ген, що відповідає за вироблення CCR5. Лікар Карл Джун з Університету Пенсільванії зібрав групу з 12 добровольців. Пацієнтам відфільтрували кров, виділивши з неї певні клітини.

Потім до клітин додавали сполуки авторства Sangamo BioSciences Inc., а після відфільтровані і оброблені клітини вводилися назад пацієнтам. Через чотири тижні пацієнтів тимчасово позбавляли ліків. У результаті вірус активізувався у всіх, крім одного. При цьому змінені клітини були захищені від ВІЛ, довше жили і навіть розмножувались.

Єдина людина, у якої вірус не повернувся, мав одну копію захисного гена. Тому половину справи зробив його організм сам. ВІЛ вилікувати можна, доводить і випадок маленької американки. Лікарі з Бостона днями заявили: їм вдалося позбавити ВІЛ-інфекції однорічну дитину. Лікування почали через чотири години після народження, і на сьогоднішній день ознак зараження немає.