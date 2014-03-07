Смертність при хворобі Альцгеймера наближається до показників щодо раку - вчені

Реальна смертність внаслідок хвороби Альцгеймера, що виражається в поступовій втраті розумових здібностей, у п'ять-шість разів вища за офіційні дані, вважають вчені зі США, праця яких опублікована в журналі Neurology Американської академії неврології.

Згідно з даними Центру з контролю захворюваності (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в даний час хвороба Альцгеймера займає шосте місце в структурі смертності населення в США. Лідирують у цьому списку хвороби серця та онкологічні захворювання.

"Свідоцтва про смерть часто фіксують безпосередню причину смерті, наприклад, пневмонію, у той час як хвороба Альцгеймера або інші типи недоумства не враховуються в якості істинних причин",- говорить доктор Брайан Джеймс (Bryan James) з Медичного центру при Університеті Раша в Чикаго (Rush University Medical Center in Chicago).

В ході дослідження понад 2,5 тисячі учасників віком 65 років і старше проходили щорічне обстеження на деменцію. Середній вік учасників склав 78 років. Через приблизно 8 років після початку дослідження 1090 осіб померли. У 599 учасників розвинулася хвороба Альцгеймера. Середній час від моменту встановлення діагнозу до смерті склало чотири роки. Діагноз був підтверджений при посмертному розтині в 90% випадків.

Смертність була більш ніж в чотири рази вище в групі учасників від 75 до 84 років з встановленим діагнозом "хвороба Альцгеймера", серед пацієнтів від 85 років і старше - майже в три рази вище. Більше третини всіх смертей серед учасників були пов'язані з цим захворюванням.

На думку авторів, ці дані свідчать про те, що, наприклад, в 2010 році в США померли з-за цієї хвороби порядку 503,4 тисячі осіб у віці старше 75 дет, що в п'ять-шість разів більше, ніж 83,4 тисячі, заявлені CDC.

РИА Новости