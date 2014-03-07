Селен і вітамін Е можуть провокувати розвиток раку

Для дослідження ролі селену важливо було врахувати, яку кількість цього елемента чоловіки вживали раніше, оскільки селен може накопичуватися в організмі. Оцінку «селенового статусу» здійснювали, визначаючи рівень селену в нігтях чоловіків.

Виявилося, що прийом селену без добавок вітаміну Е не впливає на розвиток раку. А ось прийом селену в комплексі з вітаміном Е мав різний вплив на чоловіків з різних груп. На тих чоловіків, у яких рівень селену в організмі був низьким, вживання подібних добавок не мало значного впливу. Але у чоловіків з підвищеним «селеновим статусом» ризик розвитку раку простати при вживанні харчових комплексів селен + вітамін Е досягав 91%. Крім того, було встановлено, що застосування добавок вітаміну Е значно підвищує ризик розвитку раку простати у чоловіків обох груп. Результати дослідження дозволяють сформулювати однозначну рекомендацію - слід уникати вживання селену або вітаміну Е в дозах, що перевищують рекомендовані раціоном харчування. Іншими словами, немає необхідності в харчових добавках, що включають в себе селен або вітамін Е.

Головний автор дослідження доктор Алан Крістал (Alan Kristal) підкреслив, що багато хто помилково вважають різноманітні і легкодоступні харчові добавки корисними або, у всякому разі, нешкідливими. Але це далеко не так. Останнім часом різні дослідницькі групи знаходять підтвердження небезпеки такого безконтрольного вживання підвищених доз вітамінів.

Необхідний перегляд рекомендацій щодо вживання мікроелементів. Останні дані усе більше свідчать на користь того, що здоровий збалансований раціон повністю забезпечує потреби організму, і немає необхідності в додатковому прийомі препаратів вітамінів і мікроелементів.

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