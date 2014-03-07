У Польщі розробили пристрій, що дозволяє виспатися за 2-3 години

Польська фірма розробила пристрій для складання карти сну, яка дозволяє виспатися за два-три години, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Зовні вона являє собою маску, датчики якої вимірюють біологічні сигнали організму, в тому числі мозкову діяльність, рух очних яблук і напруження м'язів. Зібрані дані передаються на смартфон, і спеціальна програма створює, так звану, карту сну користувача. Керуючись підказками програми, власник може розрахувати час відходу до сну і тривалість нічного відпочинку.

Запустити пристрій у виробництво творцям допомогли інтернет-користувачі. В одній із соціальних мереж розробники розмістили опис свого продукту з проханням допомогти зібрати $100 тис. Винахід так зацікавив потенційних покупців, що винахідники отримали $430 тис.

Проте лікарі попереджають, що користуватися пропонованою картою регулярно не рекомендується. Дорослій людині необхідно від п'яти до десяти годин сну на добу. При цьому важливо, щоб організм поринав у глибокий сон, досягнення якого по команді викликає сумніви.

Перша партія масок, які отримали назву NeuroOn, надійде в продаж у травні. Ціна пристрою - $225.