Браслет-сенсор показує, наскільки небезпечні сполуки із зовнішнього світу

Вчені розробили портативний пристрій у вигляді браслета, який допомагає визначити ризики для здоров'я внаслідок контакту з шкідливими сполуками. Кім Андерсом з університету Орегона і колеги підкреслюють: щодня в організм людини потрапляють небезпечні сполуки в малій дозі через органи дихання та через тактильний контакт, пише Meddaily.ru.

Тисячі подібних сполук можна знайти в споживчих товарах. Але не всі ці сполуки перевіряли коли-небудь на токсичність. До недавнього часу відстежити вплив сполук вдавалося лише за допомогою важких незручних пристроїв, запитальників і лабораторій. А ось силіконові браслети, що вбирають велику кількість сполук, помітно виграють.

Такі браслети випробували на добровольцях. Вони носили їх протягом різних відрізків часу, що дозволило вченим зрозуміти, який обсяг сполук поглинали браслети. Всього браслети вловлювали і оцінювали в кількісному співвідношенні 49 різних субстанцій, включаючи поліциклічні ароматичні вуглеводні, деякі з яких викликають рак, антипірени, полуки з пестицидів і споживчих товарів, поліхлоровані дифеніли, фармацевтичні продукти. Насправді, сучасна наука дозволяє відстежити більш як 1000 сполук.