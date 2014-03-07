Можливість оцінювати людину за її зовнішністю закладена природою

Діти у віці трьох років здатні оцінити риси характеру людини, просто подивившись їй в обличчя, пише Meddaily.ru з посиланням на Saharasa May з посиланням на відкриття Емілі Когсдилл з Гарвардського університету. Виходить, не потрібен багатий досвід соціальної взаємодії, щоб людина розібралася з фізіогномікою. Ця функція дана від природи.

Дана заява підкріплена дослідженням 99 дорослих і 141 дитини у віці від 3 до 10 років. Учасників дослідження просили оцінити особисті якості людей, чиї фотографії їм показували на комп'ютері. Вимагалося провести оцінку згідно наступним якостям: благонадійність, домінування і компетентність.

Наприклад, потрібно сказати, хто з зображених здається приємною людиною. І дорослі, і діти могли зробити відповідний висновок. Правда, діти у віці 3-4 були трохи менш послідовні у своїх оцінках, ніж 7-річні. З віком навик розвивався. У цілому найкраще діти оцінювали благонадійність, опираючись на те, наскільки позитивно або негативно забарвленим був вираз обличчя.