Кофеїн викликає панічні атаки і тривожність

Кофеїн - потужне психоактивна сполука. У великих дозах може навіть призвести до летального результату, відзначає Meddaily.ru з посиланням на The Daily Mail. Одна шістнадцята чайної ложки кофеїнового порошку дає хороший заряд бадьорості, але чверть чайної ложки провокує прискорене серцебиття, пітливість і гострий тривожний стан. При цьому кожен 20-й дорослий страждає від тривожності. Не виключено, що поширеність чаю, кави і енергетиків робить внесок у цю статистику.

Особливість кофеїну полягає у підвищеній мобільності. Молекула кофеїну настільки мала, що добирається до мозку всього за 20 хвилин, легко проходячи гематоенцефалічний бар'єр. Як тільки молекула виявляється в мозку, вона блокує поглинання аденозину - нейропередатчіка, сигналізує мозку про стан сонливості. Плюс, кофеїн стимулює центральну нервову систему, трохи підвищує тиск.

Той факт, що кофеїн пов'язаний з панічними атаками, довів експеримент. Виявилося, 52% людей стикалися з панічними атаками або тривожністю після вживання кави і кофеїну. При цьому така ж реакція спостерігалася у 41% родичів першої черги. А до цього панічні атаки у людей ніколи не траплялися. В окремих випадках кофеїн викликав і галюцинації. Це так працювало поєднання кофеїну і високого рівня стресу. До речі, відмова від кофеїну дає повноцінний синдром відміни. Він виявляється у головних болях, м'язових болях, втоми, апатії та депресії.