Чим корисна висококалорійна дієта

Провідний медичний журнал Lancet минулого тижня опублікував дані про вплив дієти на прогресію бічного аміотрофічного склерозу - хронічного захворювання мозку, пов'язаного з поступовою втратою управління м'язами (найвідоміший пацієнт з цією хворобою - британський фізик і популяризатор науки Стівен Хокінг), пише Здоров'я.

Група Анни-Марії Виллс з Медичної Школи Гарварду перевіряла, наскільки гіперкалорійне харчування безпечне для хворих. Але результат перевершив всі очікування і став несподіванкою для дослідників: виявилося, що висококалорійна дієта корелює з уповільненим розвитком захворювання і підвищенням виживаності пацієнтів.

Якщо у подальших дослідженнях вдасться довести, що надлишок калорій - пряма причина поліпшення здоров'я при бічному аміотрофічному склерозі, то це дозволить розробляти нові підходи до лікування. Сама по собі зміна дієти - це простий, безпечний і недорогий підхід до терапії. Але якщо ще й вдасться з'ясувати, які молекулярні механізми в даному випадку задіяні, це може стати кроком до розробки принципово нових ліків проти хвороби.

Передумовою до використання калорійної дієти послужили результати експериментів з дієтою мишей в моделі аміотрофічного склерозу, а також медична статистика: пацієнти із зайвою вагою при цьому захворюванні живуть довше. Це також пов'язано з тим, що хворі втрачають вагу тим більше, чим довше триває хвороба, як і при онкологічних захворюваннях. Багато потребують харчування через трубку, парентерально.