Дівчатка, які страждають ожирінням, гірше вчаться в школі, з'ясували американські вчені, стаття яких опублікована в науковому журналі International Journal of Obesity, пише Газета.ру.

До такого висновку вони прийшли, дослідивши групу дівчаток у віці 11, 13 і 16 років, а також прослідкувавши за їх академічними успіхами і невдачами. В цілому, вони вивчили 6 тис. дітей.

У ході дослідження вчені виявили взаємозв'язок між ожирінням та успішністю в школі. Так, повні дівчинки в 75% випадків вчилися на С, що відповідає задовільною оцінкою.

Тим не менш глибинний взаємозв'язок між цими двома фактами виявити поки що не вдалося.