Брак сну порівнюваний з алкогольним сп'янінням, показали спостереження

Кожні п'ять годин неспання можна співвіднести з ефектом одного алкогольного напою, з точки зору того, як працює мозок, передає Voxy. Виходить, якщо людина перебуває в стані неспання вже 20 годин, то вона не може повноцінно функціонувати, як і людина, яка перевищила встановлену допустиму дозу алкоголю, при якій можна сідати за кермо, пише Meddaily.ru.

Так що, водити після безсонної ночі категорично заборонено. Через брак сну в організмі підвищується концентрація стресового гормону кортизолу. Трохи падає температура тіла, і імунітет перестає працювати в повну силу. А от мозок у такій ситуації діє так само, як і при алкогольному сп'янінні.

Найчастіше з цією проблемою стикаються молоді люди, оскільки вони погано переживають нестачу сну. Потім, згідно зі статистикою, серед цієї вікової групи нерідкі випадки розладів сну. І кількість людей з цим типом проблем постійно збільшується.