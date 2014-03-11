ВООЗ знизить «безпечну дозу» цукру удвічі

ВООЗ має намір змінити рекомендації зі споживання цукру. В організації заявили про початок громадських консультацій на цю тему. Ідея така, що цукор в раціоні слід обмежити, щоб зменшити проблеми зі здоров'ям, включаючи ожиріння і карієс, пише Likar.info.

Коментарі до проекту нових рекомендацій приймаються в період 5-31 березня 2014 року на сайті ВООЗ. Свої побажання, оформлені у вигляді декларації інтересів, може представити будь-хто бажаючий.

На даний момент, згідно з рекомендаціями ВООЗ, споживання цукру повинно становити менше 10% від добової кількості калорій. У новому проекті цю норму рекомендують знизити до 5%, що відповідає 25 г цукру в день для людей з нормальним ІМТ.

Експерти ВООЗ нагадують, що більшу кількість цукру «приховано» у перероблених продуктах, які не вважаються солодкими. Зокрема, в столовій ложці кетчупу міститься 4 г цукру.