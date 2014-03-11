Дієта без шкоди

Зайва поспішність - ось одна з головних помилок бажаючих схуднути. Щоб швидше позбавитися від набраних за зиму (і не тільки) кілограмів, люди напередодні теплого сезону зазвичай вибирають дієти з різко зниженою калорійністю, а то і зовсім майже нічого не їдять.

На жаль, це нерідко приносить результат, зворотний очікуваному. Замість того, щоб з'явитися на пляжі у всій красі, людина ризикує стати повнішою, ніж була. Причин цього три.

По-перше, дієти зі різко зниженою калорійністю погано переносяться, супроводжуються постійним відчуттям голоду. Тому через кілька днів бажання схуднути має всі шанси зірватися - організм прагне компенсувати недоїдання, людина починає переїдати.

По-друге, при поверненні до звичного раціону після строгих дієт повертаються і кілограми, навіть в більшій кількості, ніж було спочатку.

І нарешті, навесні, коли організм і без того ослаблений, напівголодне харчування може призвести до зниження імунітету, життєвого тонусу і настрою. З фізіологічної точки зору вважається нормальним втрачати за рахунок дієти 2-2,5 кілограма за місяць. На такий темп і треба налаштуватися, адже він забезпечує гарне самопочуття, своєчасне підтягування шкіри, а головне - стійкий результат.

Якщо ви хочете трохи прискорити процес, можна додатково вдатися до таких процедур, як обгортання або гідромасаж. Вони забезпечують хороший косметичний ефект - тіло виглядає більш підтягнутим, навіть якщо на вагах це не відображається. Корисні і аеробні фізичні навантаження: плавання, ходьба, заняття на велотренажері. Вони збільшують витрату енергії, так що ви будете худнути швидше.

Ще одна проблема більшості бажаючих схуднути в тому, що вони часто вибирають незбалансовані дієти. Найпоширеніші зараз - білкові, вони ж безуглеводні. Вони допомагають знижувати вагу і добре переносяться, не викликаючи сильного почуття голоду. Однак білкові дієти підвищують рівень сечової кислоти і холестерину в крові. А нестача вуглеводів може призводити до забруднення організму кетоновими сполуками.

В нормі вони утворюються в процесі розщеплення жирів, а потім розщеплюються самі. Але для цього в крові повинні бути вуглеводи, якщо їх немає, процес зупиняється. У результаті відбувається засмічення організму, у людини з'являється слабкість і апатія, може псуватися настрій.

Тому вуглеводи в раціоні повинні бути. Але тільки складні - у вигляді круп, хліба з борошна грубого помелу. До них можна в помірній кількості додати фрукти.

Вибирайте ту дієту, яка наближена до здорового харчування, але містить менше калорій. Наприклад, таку.

Сніданок. Основою повинні стати вуглеводні страви, вони дадуть енергію. Можна з'їсти 1-2 чашки каші з 1 ч. ложкою нерафінованої олії або 6-8 ст. ложок мюслі з невеликою кількістю горіхів. Додайте 50 г знежиреного сиру або 1 варене яйце. Можна також випити склянку кисломолочного напою. Чай або каву без цукру.

Другий сніданок. Стаканчик йогурту без добавок або один будь-який фрукт.

Обід. Тарілка вегетаріанського супу. 90 г індички або курки або нежирної риби, або кролика. 200 г будь-яких овочів - свіжих або відварених, з 1 ч. ложкою нерафінованої олії.

Полуденок. Склянка йогурту без добавок.

Вечеря може бути схожа на обід, але суп їсти не треба.

За годину до сну. Кисломолочний напій.

Протягом дня потрібно пити чисту воду з розрахунку 30 мл на кожен кілограм ваги тіла. Допустима будь-яка кулінарна обробка продуктів, за винятком смаження. Такого раціону можна дотримуватися 2 тижні - місяць. Потім розширити меню, додавши складні вуглеводи, в основному крупи.

news.open.by