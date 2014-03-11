Жувальна гумка викликає мігрень

Дослідники провели експеримент, в якому взяли участь 30 осіб у віці до 19 років. Всі пацієнти скаржилися на часті головні болі, при цьому вони кожен день жували жуйку, пише Здоров'я.

Вчені запропонували молодим людям відмовитися від жувальної гумки на місяць, і результати були дивовижними - 19 хлопців повідомили, що головний біль минув, а 7 зазначили, що головний біль став з'являтися значно рідше і став слабшим. Щоб упевнитися в результаті, ці 26 пацієнтів знову на 2 тижні повернулися до звички часто жувати, і всі вони зізналися, що головний біль повернувся.

На думку авторів дослідження такий взаємозв'язок може бути обумовлений впливом на скронево-нижньощелепний суглоб, дисфункція якого викликає головні болі. За словами доктора Уотемберга, відмова від жувальної гумки - кращий спосіб терапії головних болів, швидкий, ефективний і... безкоштовний.