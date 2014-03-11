Між ростом і рівнем IQ виявили генетичний зв'язок

17:16, 11 березня 2014
Зарубіжні новини
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Група фахівців з Единбурзького університету (Велика Британія) виявила статистично значущу кореляцію між такими параметрами, як ріст і рівень розвитку інтелекту

Згідно з результатами проведеного ними дослідження, опублікованими в журналі Behavior Genetics, на популяційному рівні більш високі індивідууми в середньому розумніші тих, хто нижче ростом.

Дослідження свідчать,що рівень розумового розвитку і стан здоров'я перебувають у прямій залежності - що вищий IQ, то краще здоров'я. Крім того, є дані про зворотній зв'язок росту індивідуума і ризику таких негативних проявів, як ішемічна хвороба, інсульт, нещасні випадки і суїцид. Обидва показника - ріст та інтелект - значною мірою обумовлені спадковими факторами. При цьому приблизно 45 відсотків варіацій в рості і близько 25-50 відсотків варіацій у рівні IQ можуть бути пояснені випадками однонуклеотидного поліморфізму (SNP) - відзнаками послідовності ДНК розміром в один нуклеотид, що виникають в результаті точкової мутації.

Базуючись на цій інформації, автори спробували оцінити ступінь генетичної кореляції між ростом і рівнем розумового розвитку. Досі подібні оцінки ґрунтувалися на даних, отриманих від близьких родичів, наприклад близнюків.

На цей раз в якості джерела інформації був узятий масив даних про майже 7 тисяч учасників масштабного дослідження здоров'я населення Шотландії Generation Scotland: Scottish Family Health Study, які не були родичами. У ході дослідження, крім антропометричних і медичних даних учасників, оцінювався також рівень розвитку інтелекту на підставі чотирьох базових показників - час ментальної реакції, лінгвістичні здібності, швидкість обробки інформації та об'єму пам'яті. Крім того, у респондентів були взяті біологічні зразки, що дозволили виконати їх генетичне профілювання та провести статистичний аналіз SNP. Середній вік учасників склав 54 роки, середній зріст чоловіків - 176 сантиметрів, середній зріст жінок (59 відсотків учасників) - 162 сантиметри.

У результаті була виявлена статистично значуща позитивна генетична кореляція між ростом і інтелектом з 70-процентним рівнем наслідування за двома цими показниками. Внесок факторів навколишнього середовища на величину і співвідношення росту та інтелекту при цьому виявився порівняно невеликий. Біологічні механізми, що лежать в основі виявленого феномена, ще тільки належить з'ясувати, відзначають автори. Розуміння молекулярного базису явища особливо важливе через раніше виявлений зв'язок цих показників за станом здоров'я, підкреслюють дослідники.

Медпортал

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