Передбачити хворобу Альцгеймера можна за аналізом крові

Американські вчені розробили метод, який дозволяє за аналізом крові виявити схильність до розвитку хвороби Альцгеймера у здорових літніх людей. Точність нового методу становить 90%, наголошується в статті журналу Nature.

У ході дослідження автори дослідження взяли кров у 525 добровольців з групи високого ризику розвитку хвороби Альцгеймера у віці старше 70 років. Учасники експерименту спостерігалися протягом 5 років, за цей час у 28 з них з'явилися когнітивні порушення.

Порівнявши хімічний склад крові здорових добровольців і тих, у кого розвинулася деменція, вчені помітили, що у 28 пацієнтів з когнітивними порушеннями рівень 10 ліпідів нижче, ніж у решти. Щоб підтвердити отримані результати, дослідники взяли аналіз крові ще у 54 пацієнтів з хворобою Альцгеймера і когнітивними порушеннями середньої тяжкості. Всі вони мали низький рівень тих самих 10 ліпідів.

За словами авторів роботи, точність запропонованого ними методу сягає 90%. Причому тест дозволяє виявити хворобу Альцгеймера до появи характерних симптомів.

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