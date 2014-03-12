Шпинат допоможе скинути зайву вагу

Структури, що містяться в шпинаті, допомагають знизити вагу, встановили фахівці Лундського університету. Це тілакоїди (обмежені мембраною структури, розташовані в стромі хлоропласта), що уповільнюють процес перетравлення їжі і сприяють виробленню "гормонів ситості" в кишечнику, пише Meddaily.ru з посиланням на HNGN. Серед листових овочів найбільша концентрація цих структур спостерігається саме в шпинаті.

Але тіло не в змозі розщепити тілакоїди, виділивши їх зі свіжого шпинату. Тому шпинат потрібно розмелювати і фільтрувати, щоб отримати речовину. Раніше вже було доведено: тілакоїд гальмує перетравлення жиру у всьому кишечнику. Коли їжа потрапляє в дистальний відділ кишечника, починають вироблятися гормони насичення. І цей сигнал надходить у мозок, кажучи всьому тілу про погамування голоду. Оброблені продукти задіюють тільки верхній відділ кишечника, тому гормони насичення не виробляються. Але тілакоїди все міняють.

Коли групі добровольців давали речовину, люди менше відчували голод і рідше стикалися з тягою до продуктів харчування протягом дня. Люди не споживали їжу частіше трьох разів на день. Тілакоїди включають в себе різні субстанції - галактоліпіди, білки, вітаміни A, E, K, антиоксиданти, бета-каротин, лютеїн.