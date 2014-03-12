Вчені з'ясували, як мозок згадує знайому музику
14:03, 12 березня 2014Зарубіжні новини
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Впізнавання мелодії займає близько 200 мілісекунд і супроводжується сплеском електричної активності мозку
Фото: lovi-moment.com.ua
Канадські вчені з'ясували, як мозок згадує і розпізнає знайому музику, повідомляється в науковому журналі Cerebral Cortex, пише Газета.ру.
Їм вдалося це зробити, провівши дослідження, учасниками якого стали двадцять професійних піаністів.
Їм дали прослухати ряд знайомих мелодій, деякі з них містили неправильні ноти. При цьому всім учасникам експерименту провели електроенцефалографію (ЕЕГ).
Так, вченим вдалося встановити, що впізнавання мелодії займає близько 200 мілісекунд і супроводжується сплеском електричної активності мозку.
На їхню думку, за цей проміжок мозок встигає порівняти мелодію з пам'яті з тією, що звучить в даний момент часу, і визначити її як знайому або незнайому.
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