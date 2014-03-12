Вчені з'ясували, як мозок згадує знайому музику

Канадські вчені з'ясували, як мозок згадує і розпізнає знайому музику, повідомляється в науковому журналі Cerebral Cortex, пише Газета.ру.

Їм вдалося це зробити, провівши дослідження, учасниками якого стали двадцять професійних піаністів.

Їм дали прослухати ряд знайомих мелодій, деякі з них містили неправильні ноти. При цьому всім учасникам експерименту провели електроенцефалографію (ЕЕГ).

Так, вченим вдалося встановити, що впізнавання мелодії займає близько 200 мілісекунд і супроводжується сплеском електричної активності мозку.

На їхню думку, за цей проміжок мозок встигає порівняти мелодію з пам'яті з тією, що звучить в даний момент часу, і визначити її як знайому або незнайому.