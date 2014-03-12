Від болю у м'язах допоможуть заняття спортом

Раніше вважалося, що біль в м'язах після тренування можна зняти тільки за допомогою масажу. Однак нове дослідження показало, що неприємні наслідки навантажень в спортзалі - пошкодження тканин та виділення молочної кислоти - легко усуваються за допомогою все тих же вправ, пише Здоров'я.

В експерименті брало участь 20 жінок. Вони виконували силові вправи на трапецієвидний м'яз, який знаходиться між шиєю і плечима. Через 2 дні всі дівчата скаржилися на болі в м'язах, і вчені запропонували вирішити цю проблему двома способами: масаж та відновлювальні вправи. Ефект був досягнутий буквально через 10 хвилин, причому відчуття комфорту було однаковим: про полегшення симптомів повідомили і ті, кому робили масаж, і ті, хто виконував вправи.

Вважається, що фізичні вправи і масаж однаково ефективно допомагають очистити організм від побічних продуктів метаболізму, таких як молочна кислота.