Діти і підлітки вживають дуже багато солі

Діти споживають занадто багато солі. За один лише сніданок вони з'їдають більше 50% рекомендованої денної дози, показав аналіз. Пластівці, хліб і молочні продукти, - ось що містить в собі величезну кількість солі. Нагадаємо: 6 грамів солі - встановлена норма для підлітків. Як зазначає Meddaily.ru з посиланням на The Telegraph, підвищений рівень солі в раціоні загрожує високим тиском, серцевими нападами і інсультами. А передумови закладаються саме в дитинстві.

Насправді, ризик високого тиску починає підвищуватися вже у віці одного року. Ефективний спосіб скорочення споживання солі - відмовитися від готової продукції та страв з ресторанів. Кожний прийом їжі повинен складатися зі свіжих продуктів. Вчені оцінили концентрацію солі в організмі 350 дітей за 24 години. Також діти надавали щоденник харчування.

В результаті у більшості дітей концентрація солі перевищувала допустиму. Діти 5-6 років споживали на 0,75 грама більше рекомендованої денної норми, а підлітки перевищували норму на 1,5 грама. Діти часто їли ті ж продукти, що і дорослі, чия норма значно вища. Притому, концентрація була вища у хлопчиків. 36% солі надходили з каш і хліба, 19% - з м'ясних продуктів, 11% - з молочних. І лише 5% - з продуктів з яскраво вираженим солоним смаком.