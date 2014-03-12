Помаранчевий колір стимулює мозкову активність

Французькі вчені з'ясували, що помаранчевий колір тло може слугувати стимулятором мозкової активності, пише mednovelty.ru.

У процесі дослідження 16 учасників на слух проходили тести пам'яті, у той час як за активністю їхнього мозку спостерігали за допомогою магнітно-резонансної томографії. Перед початком тесту кожного з добровольців стимулювали за допомогою світла одного з трьох довжин хвиль: синього, зеленого і помаранчевого. Потім учасники 70 хвилин перебували в повній темряві, після чого слідував такий тест, під час якого очі цих добровольців опромінювали зеленим світлом.

З'ясувалося, що попередня стимуляція довгохвильовим світлом може посилювати роботу мозку в префронтальній корі, що пов'язана з концентрацією уваги. Синій колір подібну активність, навпаки, пригнічував, зелений колір практично не мав жодного впливу. Такий ефект, названий дослідниками «світловою пам'яттю», тримався значно довше, ніж потрібно для відновлення пігменту у колбочках і паличках сітківки ока.

На думку авторів, в загальних рисах активність помаранчевого світла може полягати в тому, що він генерує меланопсин і робить сітківку ока більш чутливою до зеленого світла. Молекулярні механізми цього процесу поки не ясні.