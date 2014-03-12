Чим небезпечні білкові дієти

З такими білковими продуктами, як м'ясо і сир слід бути обережними особливо в зрілому віці. Якщо щоденна норма споживання білків становить понад 90 гр, то різко зростає загроза розвитку таких серйозних захворювань, як діабет, рак та інших недуг. При зловживанні сиру та м'яса в середньому віці збільшується ризик ранньої смерті на 75%. Про це заявили вчені з університету Південної Каліфорнії, пише www.megamedportal.ru.

«Найкраще, зменшити щоденну норму білків, особливо тваринного походження. Однак при цьому не слід перегинати палицю, позаяк різке скорочення білків не покращить здоров'я, а навпаки призведе до виснаження організму», - радить професор геронтології з Каліфорнії Уолтер Лонго, який очолював дослідження людей у віці від 50 до 65 років, що тривало 18 років.

На думку американських дослідників білок в денному раціоні людини має становити приблизно 10% від усієї кількості калорій. Хоча при цьому вони застерігають, що деякі продукти, наприклад, куряче філе може бути таким же небезпечним, як сигарети.

Для дослідження були запрошені 6318 американців 50 річного віку і старше. У тих, чия норма білків у денному раціоні була понад 20%, ймовірність передчасної смерті була на 74% вище, ніж у тих, у кого було помірне споживанням білків - менше 10%. У любителів білкової їжі ймовірність передчасної смерті від онкології в 4 рази вище, ніж у учасників другої групи.

Увагу каліфорнійських вчених також було звернено на те, що рослинні білки, до прикладу, з бобів, менш шкідливі, на відміну від білків тваринного походження, зокрема, з молочних продуктів і м'яса. Також цікавий той факт, що після 65 річного віку шкідливий вплив білків на людський організм слабшає.