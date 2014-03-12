Глюкозамін не допомагає пацієнтам з остеоартритом - дослідження

Дослідження показало: популярна добавка для суглобів - глюкозамін - не зменшує біль у колінах і не бореться з зношуванням хрящової тканини, передає HNGN. Таким чином, він абсолютно марний для пацієнтів з остеоартритом.

Між тим глюкозамін стоїть на другому місці в списку найбільш популярних БАДів для лікування артриту та болю в суглобах. Близько 10% людей старше 18 років використовують глюкозамін. І в усьому світі приблизно 2 мільярди доларів витрачається на цю добавку щорічно.

Марність добавки вдалося довести в рамках подвійного експерименту, проведеного лікарем Кентом Квохом з Університету Арізони. Він спостерігав за 201 пацієнтом з помірним або сильним болем мінімум в одному коліні. Людям в довільному порядку давали 1500 міліграмів глюкозаміну гідрохлориду в пляшці з-під лимонаду або плацебо протягом 24 тижнів.

Щоб оцінити ступінь пошкодження суглобів, використовувалася МРТ. В підсумку не було зафіксовано жодних відмінностей у двох групах. Приблизно 70% колін пацієнтів не демонстрували змін в ушкодженні. Також не змінювалася і концентрація С-телопептидів колагену II типу (CTX-II) в сечі - показника ушкодження тканин.

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